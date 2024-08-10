Уже несколько недель подряд американка Блейк Лайвли не сходит с модных радаров. Звезда поражает роскошными выходами, которые продуманы до мельчайших мелочей. Основной акцент ее аутфитов составляют декорированные цветы, которые украшают платья, костюмы или аксессуары.
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Новые выходы Блейк Лайвли
Актриса появилась в широких белоснежных брюках из кружева на высокой посадке, которые соединила с белой туникой на длинный рукав и разрезом. Ее нежный образ дополняли босоножки на каблуках и белая сумка в виде бутона цветка.
Стильный образ Блейк Лайвли / Фото Sony Pictures
Уже во время премьеры фильма Блейк Лайвли появилась в безупречном платье от бренда Versace. Актриса выбрала платье из кутюрной коллекции весна – лето 2018. Платье состояло из корсета и пышной юбки со шлейфом. Наряд был расшит белыми и золотистыми нитями.
Волосы знаменитость распустила, но заложила крабиком и довершила образ ценными серьгами и браслетами на руке.
Красивый образ Блейк Лайвли / Фото Getty Images
Последние образы Блейк Лайвли
- Знаменитость надела розовое мини-платье бюстье, которое дополнила сверху накидкой-тренчем в тон, которая была украшена цветами.
- Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс появились вместе на премьере фильма "Покинь, если любишь" в красивых образах.
- Актриса прилетела в Лондон и поразила роскошным нарядом от Tamara Ralph.