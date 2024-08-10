Уже несколько недель подряд американка Блейк Лайвли не сходит с модных радаров. Звезда поражает роскошными выходами, которые продуманы до мельчайших мелочей. Основной акцент ее аутфитов составляют декорированные цветы, которые украшают платья, костюмы или аксессуары.

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Новые выходы Блейк Лайвли

Актриса появилась в широких белоснежных брюках из кружева на высокой посадке, которые соединила с белой туникой на длинный рукав и разрезом. Ее нежный образ дополняли босоножки на каблуках и белая сумка в виде бутона цветка.



Стильный образ Блейк Лайвли / Фото Sony Pictures

Уже во время премьеры фильма Блейк Лайвли появилась в безупречном платье от бренда Versace. Актриса выбрала платье из кутюрной коллекции весна – лето 2018. Платье состояло из корсета и пышной юбки со шлейфом. Наряд был расшит белыми и золотистыми нитями.

Волосы знаменитость распустила, но заложила крабиком и довершила образ ценными серьгами и браслетами на руке.



Красивый образ Блейк Лайвли / Фото Getty Images

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