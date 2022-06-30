Вьетнамки несколько сезонов подряд пытались закрепиться в трендах, и им это удалось. Сейчас такую ​​обувь носят знаменитости на разные события. Вьетнамки заменяют им сланцы, мюли или сандалии. Также они отлично сочетаются с легкими летними платьями, костюмами, велосипедами, юбками и шортами.

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Модные бренды презентовали в своих коллекциях на весенне-летний сезон немало вьетнамок, которые уверенно заняли свои позиции в fashion-мире и стали самой желанной обувью весенне-летнего сезона.

Обувь в виде подошвы с перепонкой между пальцами можно найти разных фасонов: кожаные, из резины, плетеные, на платформе, с широкими дутыми перепонками или на маленьком каблуке kitten heels.

Если в вашем гардеробе преобладает кэжуальная одежда, то выбирайте вьетнамки белого, черного или карамельного цвета. Таким образом, вы сможете их легко соединить со своим нарядом.

Впрочем, если вы любите летом много ярких цветов, то, конечно, можете остановить внимание на разноцветных моделях, которые удачно дополнят ваш образ.