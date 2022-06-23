Широкие штаны расслабленного кроя не будут обременять ваши движения летом и не создадут никакого дискомфорта в течение дня. К тому же с мешковатыми штанами можно составить немало интересных аутфитов.

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Стилисты советуют совмещать брюки с топами и жакетами, как это делает немецкая блоггерша Леони Ганне, миксовать брюки с рубашками, строгими жилетками по примеру Эльзы Госк, или же создавать монохромный образ в соответствии с цветом ваших брюк. Образ в одном цвете всегда смотрится дорого и стильно.

Как стилизовать широкие штаны этим летом – смотрите и вдохновляйтесь подборкой.

Топ и жакет

Не пугайтесь широких брюк в жаркое время года. Если они сделаны из натурального тонкого материала – льна или шелка, то можно провести весь день. Благодаря своей мешковатости вы будете чувствовать себя в них свободно. Советуем обратить внимание на образ Леони Ганне и создать аналогичный look, не забывая об украшениях и сумке.



Стилизация широких штанов / Фото из Vogue

С рубашкой

Силуэтные рубашки уже давно не модны, поэтому лучше попрощайтесь с ними, приобретя им на смену объемные рубашки размера оверсайз. Заправьте этот элемент гардероба в широкие штаны, или нарочно защелкните несколько верхних пуговиц. Такой расслабленный образ смотрится очень эффектно.



Стилизация широких штанов / Фото из Vogue

Total-black

Монохромные образы в обыденной жизни выглядят просто роскошно. Этот простой и стильный трюк можно использовать в капсульном летнем гардеробе. Для этого образа вам понадобятся широкие черные брюки, базовый топ и несколько аксессуаров в виде сумки, ремня и очков.



Стилизация широких штанов / Фото из Vogue

С костюмным жилетом

Стилисты советуют на этой неделе обратить внимание на новую версию делового образа, соединив широкие брюки с жилеткой. В таком модном образе уже успели покрасоваться Кендалл Дженнер, Джиджи Гадид и Эмили Ратаковски.



Стилизация широких штанов / Фото из Vogue