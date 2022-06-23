Широкі штани розслабленого крою не обтяжуватимуть ваших рухів влітку та не створять жодного дискомфорту впродовж дня. До того ж, з мішкуватими штанами можна скласти чимало цікавих аутфітів.

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Стилісти радять поєднувати штани з топами та жакетами, як це робить німецька блогерка Леоні Ганне, міксувати штани із сорочками, строгими жилетками за прикладом Ельзи Госк, або ж створювати монохромний образ відповідно до кольору ваших штанів. Образ в одному кольорі завжди виглядає дорого та стильно.

Як стилізувати широкі штани цього літа – дивіться та надихайтеся у добірці.

Топ і жакет

Не лякайтеся широких штанів у спекотну пору року. Якщо вони зроблені з натурального тонкого матеріалу – льону чи шовку, то в них можна провести увесь день. Завдяки своїй мішкуватості ви будете почувати себе у них вільно. Радимо звернути увагу на образ Леоні Ганне та створити аналогічний look, не забуваючи про прикраси та сумку.



Стилізація широких штанів / Фото з Vogue

З сорочкою

Силуетні сорочки вже давно не моді, тож краще попрощайтеся з ними, придбавши їм на заміну об’ємні сорочки розміру оверсайз. Заправте цей елемент гардероба у широкі штани, або ж навмисно защепіть лише кілька верхніх ґудзиків. Такий розслаблений образ виглядає дуже ефектно.



Стилізація широких штанів / Фото з Vogue

Total-black

Монохромні образи у повсякденному житті виглядають просто розкішно. Цей простий та стильний трюк ви можете використовувати у капсульному літньому гардеробі. Для цього образу вам знадобляться чорні широкі штани, базовий топ та кілька аксесуарів у вигляді сумки, ременя та окулярів.



Стилізація широких штанів / Фото з Vogue

З костюмним жилетом

Стилісти радять цього тижня звернути увагу на нову версію ділового образу поєднавши широкі штани з жилеткою. В такому модному образі вже встигли покрасуватися Кендал Дженнер, Джиджі Гадід та Емілі Ратаковські.



Стилізація широких штанів / Фото з Vogue