В’єтнамки кілька сезонів поспіль намагалися закріпитися в трендах, і їм це таки вдалося. Зараз таке взуття носять знаменитості на різні події. В’єтнамки заміняють їм сланці, мюлі чи сандалі. Також вони чудово поєднуються з легкими літніми сукнями, костюмами, велосипедками, спідницями та шортами.

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Модні бренди презентували у своїх колекціях на весняно-літній сезон чимало в’єтнамок, які зараз впевнено зайняли свої позиції у fashion-cвіті та стали найбажанішим взуттям весняно-літнього сезону.

Взуття у вигляді підошви з перетинкою між пальцями можна знайти різних фасонів: шкіряні, з гуми, плетені, на платформі, з широкими дутими перетинками чи на маленьких підборах kitten heels.

Якщо у вашому гардеробі переважає кежуальне вбрання, то обирайте в’єтнамки білого, чорного чи карамельного кольору. Таким чином, ви зможете їх легко поєднати зі своїм вбранням.

Втім, якщо ви любите влітку багато яскравих кольорів, то, звісно, можете зупинити свою увагу на різнокольорових моделях, які вдало доповнять ваш образ.

Світові інфлюенсери вже все зробили, щоб в’єтнамки стали частиною міського гардероба, тож сміливо можете черпати ідеї стильних аутфітів у них.