В этом сезоне знаменитые девушки могут похвастаться стильными образами в кудрявых и пушистых шубах, пише 24 канал.

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Яркие и пастельные цвета длины макси нашли свое место в гардеробе Эмили Синдлев, Леони Ганне, Соне Лисон. Кроме длинных шуб девочки имеют в своем гардеробе короткие модели.

Леони Ганне дополнила образ теплой коричневой шапкой и ботинками, Соня Лисон выбрала черную балаклаву. К другому аутфиту с длинной шубой Леони подобрала белую шапку с шарфом и дутиками.

На стильные изделия с овчиной обратила внимание инфлюэнсер Вероника Ферраро, Эльза Госк и немка Соня Лисон. Короткие шубы модницы дополняют уггами на массивной подошве, бейсболками и очками.

Британка Алисия Родди выбирает удобный объемный пуховик с капюшоном, итальянка Кьяра Ферраньи также делает ставку на серый пуховик, а вот одна из самых стильных девушек Швеции Каролина Бломст выбирает стеганое черное пальто, еще не теряющее своей популярности. Она дополняет его стильным капором и минималистической сумкой от Chanel.