Надутый кожаный бомбер от бренда Loewe – самая желанная вещь этого сезона, пишет 24 канал. Бренд представил бомбер в двух вариантах – нейлоновом и кожаном, впрочем модницам полюбился именно второй вариант.

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Недавно на горнолыжном курорте в Апспене в объемном бомбере отдыхала американская модель Кендалл Дженнер. Знаменитость выбрала зеленую верхнюю одежду, которую дополнила коричневой пушистой шляпой.

Стоит отметить, что ее образ поклонники раскритиковали в сети. Пользователи отметили, что в паре со шляпой ее образ выглядит бессмысленно, поэтому модель закрыла комментарии, но фото оставила.

Бомбер от Loewe имеет в своем гардеробе инфлюэнсер Гейли Бибер. Нейлоновое изделие манекенщица носила в паре с черными джинсами и квадратной обувью. А вот черный бомбер звезда дополнила голубыми джинсами и ярким аксессуаром – черными очками с зеленой оправой.



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest

Изделие зеленого цвета имеет в гардеробе жена французского актера Венсана Касселя – Тина Кунаки.



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest

На подиуме кожаный бомбер представили в двух цветах – черном и зеленом. Модницы уже начали постепенно примерять на себе дутую верхнюю одежду. Стоит такое верхнее изделие в 7 тысяч долларов.



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest

Бомбер был придуман для американских летчиков, однако теперь завоевал мир моды и стал частью гардероба фешионист.



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest