Надутий шкіряний бомбер від бренду Loewe – найбажаніша річ цього сезону, пише 24 канал. Бренд представив бомбер у двох варіантах – нейлоновому та шкіряному, втім модницям полюбився саме другий варіант.

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Нещодавно на гірськолижному курорті в Апспені в об’ємному бомбері відпочивала американська модель Кендалл Дженнер. Знаменитість обрала зелений верхній одяг, який доповнила коричневим пухнастим капелюхом.

Варто зазначити, що її образ прихильники розкритикували в мережі. Користувачі зазначили, що в парі з капелюхом її образ виглядає безглуздо, тож модель закрила коментарі, але фото таки залишила.

Бомбер від Loewe має у своєму гардеробі інфлюенсерка Гейлі Бібер. Нейлоновий виріб манекенниця носила в парі з чорними джинсами та квадратним взуттям. А от чорний бомбер зірка доповнила блакитними джинсами та яскравим аксесуаром – чорними сонцезахисними окулярами із зеленою оправою.



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest

Виріб зеленого кольору має у своєму гардеробі дружина французького актора Венсана Касселя – Тіна Кунакі.



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest

На подіумі шкіряний бомбер представили у двох кольорах – чорному та зеленому. Модниці вже почали помалу приміряти на собі дутий верхній одяг. Коштує такий верхній виріб 7 тисяч доларів.



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest

Бомбер був придуманий для американських льотчиків, втім тепер завоював світ моди та став частиною гардероба фешіоніст.



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest



Бомбер від Loewe – cтильна річ сезону / Фото з Pinterest