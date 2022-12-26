Цього сезону знамениті дівчата можуть похвалитися стильними образами в кучерявих та пухнастих шубах, пише 24 канал.

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Яскраві та пастельні кольори довжини максі знайшли своє місце в гардеробі Емілі Сіндлев, Леоні Ганне, Соні Лисон. Окрім довгих шуб дівчата мають у своєму гардеробі короткі моделі.

Леоні Ганне доповнила образ теплою коричневою шапкою та черевиками, Соня Лисон обрала чорну балаклаву. До іншого ж аутфіту з довгою шубою Леоні підібрала білу шапку з шарфом та дутики.

На стильні вироби з овчиною звернула увагу інфлюенсерка Вероніка Ферраро, Ельза Госк та німкеня Соня Лисон. Короткі шуби модниці доповнюють уггами на масивній підошві, бейсболками та сонцезахисними окулярами.

Британка Алісія Родді обирає зручний об’ємний пуховик з капюшоном, італійка К’яра Ферраньї також робить ставку на сірий пуховик, а от одна з найстильніших дівчат Швеції Кароліна Бломст обирає стьобане чорне пальто, яке ще досі не втрчає своєї популярності. Вона його доповнює стильним капором та мінімалістичною сумкою від Chanel.