Чтобы понять, какую же важную роль играют украшения в нашем образе – попробуйте их сравнить со специями, которые мы добавляем в блюда, пишет Fashion 24. Без них пища будет пресной и невкусной. Это же касается и украшений. Если ими не дополнить аутфит, он будет скучным и неинтересным. Даже самые простые украшения способны расставить правильные акценты.

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Роскошный образ и правильно подобранные аксессуары положительно влияют на восприятие себя, добавляют уверенности, повышают чувство ценности и хорошо влияют на самооценку.

Именно поэтому советуем вам обязательно добавить несколько украшений, которые помогут создать образ по-настоящему роскошным.

Жемчужинки

Эти базовые серьги всегда будут в моде, поэтому можете смело их покупать, поскольку это выгодная инвестиция на много лет вперед. Такие серьги очень нежные, поэтому подойдут к романтическим платьям и элегантным брючным костюмам.



Красивые образы на День Валентина / Фото Pinterest

Часы

Аксессуар способен подчеркнуть любой банальный образ, поэтому не забывайте его надевать. Часы даже считают статусным аксессуаром, который подойдет под любую одежду, но будет подчеркивать ваш стиль.



Красивые образы на День Валентина / Фото Pinterest

Цепочка

Выбирайте для своих образов минималистичные цепочки с кулоном в виде сердечка. Он будет особенно популярным на День Валентина. Кроме того, можете выбирать кулончик в виде ключика или обычного крестика. Такие базовые украшения всегда будут актуальными.



Красивые образы на День Валентина / Фото Pinterest

Бантик

А вот дополнить образ сможет бантик, который является довольно популярным. Модницы дополняют бантиками свои прически, поэтому советуем вам также воспользоваться интересным украшением, которое придаст вашим образам романтичности.



Красивые образы на День Валентина / Фото Pinterest