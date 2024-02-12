Щоб зрозуміти, яку ж важливу роль відіграють прикраси в нашому образі – спробуйте їх порівняти зі спеціями, які ми додаємо в страви, пише Fashion 24. Без них їжа буде прісною та несмачною. Це ж стосується й прикрас. Якщо ними не доповнити аутфіт, він буде скучним та нецікавим. Навіть найпростіші прикраси здатні розставити правильні акценти.

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Розкішний образ та правильно підібрані аксесуари позитивно впливають на сприйняття себе, додають впевненості, підвищують почуття цінності та добре впливають на самооцінку.

Саме тому радимо вам обов’язково додати кілька прикрас, які допоможуть створити образ по-справжньому розкішним.

Перлинки

Ці базові сережки завжди будуть в моді, тому можете сміливо їх купувати, оскільки це вигідна інвестиція на багато років вперед. Такі сережки дуже ніжні, тож підійдуть до романтичних суконь та елегантних штанних костюмів.



Красиві образи на День Валентина / Фото Pinterest

Годинник

Аксесуар здатен підкреслити будь-який банальний образ, тому не забувайте його одягати. Годинник навіть вважають статусним аксесуаром, який підійде під будь-який одяг, але буде підкреслювати ваш стиль.



Красиві образи на День Валентина / Фото Pinterest

Ланцюжок

Обирайте для своїх образів мінімалістичні ланцюжки з кулоном у вигляді сердечка. Він буде особливо популярним на День Валентина. Окрім того, можете обирати кулончик у вигляді ключика чи звичайного хрестика. Такі базові прикраси завжди будуть актуальними.



Красиві образи на День Валентина / Фото Pinterest

Бантик

А от доповнити образ зможе бантик, який є доволі популярним. Модниці доповнюють бантиками свої зачіски, тож радимо вам також скористатися цікавою прикрасою, яка додасть вашим образам романтичності.



Красиві образи на День Валентина / Фото Pinterest