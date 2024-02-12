Независимо от того, куда вы пойдете – в театр, кино или на ужин в ресторан, попробуйте на День Валентина подобрать для себя образ, который будет отличаться особым шармом и подчеркнет не только вашу красоту, но и романтическое настроение, пишет Fashion 24.

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Корсет + джинсы

Такой аутфит станет безупречным выбором для празднования Дня влюбленных. Он в меру сексуальный и стильный, поэтому в таком образе вам будет комфортно. Стилистка Хейли Бибер надела корсет, который соединила с базовыми голубыми джинсами. Образ Мейв Рейли дополнила длинным пальто и сапогами на каблуках.



Стильный образ на День Валентина / Фото из инстаграма Мейв Рейли

Костюм

Французская модница Жюли Феррери выбрала для себя костюм, состоящий из жакета и шорт, впрочем вы можете заменить низ юбкой разной длины или брюками палаццо. Такой элегантный образ подойдет тем, кто любит изящество в образах.

Эффектная шуба + интересная сумка

Инфлюенсер Леони Ханне любит делать в своих образах эффектные акценты. Именно поэтому она создала образ, добавив массивную белоснежную шубу в паре с черными брюками. Интересный аутфит блондинка дополнила сумкой в виде сердечка, волосы уложила в пучок и добавила образу праздничности благодаря сапогам на каблуках.

Костюм с перьями

Если не боитесь смелых образов, тогда выберите для себя костюм с вставками из перьев. Интересный образ на себе показала дизайнер Амина Муадди. Она надела серый свитер с перьями и брюки, на подол которых также украшали перья. Во многих магазинах вы найдете немало шелковых вариантов в разных цветах. Такие костюмы похожи на пижамы, впрочем выглядят чрезвычайно эффектно.

Черное платье + ковбойки

На День влюбленных не обязательно быть в красном платье, вполне подойдет базовый вариант в черном цвете. Фасон и длину выбирайте любую и сочетайте с сапогами ковбойками, как это сделала Перниль Тейсбек.