Красный всегда украшал коллекции брендов и никогда не выходил из моды, впрочем именно за последние полгода за ним наблюдается бешеная волна популярности. Дизайнеры уже даже представили в этом смелом цвете пальто, экошубы, костюмы, обувь и, конечно же, платья.

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Красные платья на День Валентина

Красный цвет способен привлечь к себе внимание, а в День влюбленных он ассоциируется с соблазном и любовью. Выбирайте для себя роскошную будуарную версию с кружевными вставками или кожаное платье с открытыми плечами. Последняя модель все чаще встречается в модных пространствах, поэтому обратите на платье-бюстье из кожи особое внимание.

Также не забывайте о шелковом платье-комбинации, которое всегда актуально и трикотажные платья длины макси или другие не менее стильные варианты с разрезом на ноге.

На ужин в ресторан выбирайте кокетливое платье с оборками или делайте ставку на платье с цветочными аппликациями. Впрочем сторонники классики могут надевать на свидание обычное минималистичное платье, которое будет выглядеть ничем не хуже, чем платья с отделкой.

Красные платья станут хитом весенне-летнего сезона, поэтому вы осуществите выгодное капиталовложение, ведь еще неоднократно наденете его в теплый сезон.

А чтобы ваши образы в День влюбленных были идеально роскошными – не забывайте об украшениях, аксессуарах, прическе и макияже. Незначительные штрихи способны кардинально улучшить образ. Аутфит с платьем сочетайте с сапогами на каблуках и завершите верхней одеждой: длинной дубленкой, шубой или утепленным пальто.



Актуальные красные платья на День Валентина / Фото Vogue



Актуальные красные платья на День Валентина / Фото Vogue



Актуальные красные платья на День Валентина / Фото Vogue



Актуальные красные платья на День Валентина / Фото Vogue



Актуальные красные платья на День Валентина / Фото Vogue