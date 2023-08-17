Украинский бренд TTSWTRS впервые за 1,5 года извинился за сотрудничество с Россией

Украинский бренд TTSWTRS еще до полномасштабного вторжения, 16 февраля 2022, оскандалился биркой, на которой писало "Made in Russia". Все это время бренд молчал, но через 1,5 года решил извиниться перед украинцами.

Извинения и слова об осознании ошибок появились на инстаграм-странице бренда TTSWTRS. Далее рассказываем, за что извиняется бренд перед украинцами.

Обратите внимание Какие рюкзаки купить детям в школу: лучшая подборка от Андре Тана

Что произошло в феврале 2022 года

Инстаграм-пользователь Валерия Цымбал шокировала аудиторией биркой на худые от украинского бренда, на котором отмечено, что одежда отшивается в России. Пользователи были возмущены увиденным и писали бренду в личные сообщения в директе, впрочем менеджеры читали и ничего не отписывали.

Текст публикации Валерии Цымбал:

"Одна вещь шить в Украине, платить здесь налоги и продавать в России, но сделать производство в России и продавать в Украине, учитывая, что мы воюем с этой страной 8 лет – это дичь! Я написала бренду, ждала от них объяснений, утешение, признание ошибок. А получила – игнор! Ноль реакции.

Почему мода или искусство не может быть вне политики? Потому что мы платим деньги за наш выбор. Платим деньги за вещь, которая идет на поддержку российской армии, убивающей и продолжающей убивать наших людей. Идет в поддержку России. Здесь не может быть между или "а если очень хочется", мы не можем сесть попой на 2 стула".



Бирка украинского бренда TTSWTRS / Фото с Insagram Валерии Цымбал

Новый скандал в сентябре 2022 года

Бренд в очередной раз впал в скандал, поскольку выпустил кеды в коллаборации с Vans, надписи которых были на русском языке. На двух моделях нанесены надписи на русском языке: "Голубых кровей", "Городская клиническая больница" и "Одобрено Vans".



Кеды с русскими надписями / Фото из DFT Magazine

Пользователи раскритиковали бренд из-за такой коллаборации и использования русского языка. Тогда TTSWTRS объяснили, что работа над коллекцией началась в сентябре 2019 года, когда они "еще вели коммуникацию на русском языке" и пообещали передать всю прибыль по продаже до фонда "Вернись живым".

В одном из комментариев бренд также отметил, что не имеет возможности убрать с продажи обувь, поскольку его произвели в январе 2022 года и "оно уже разошлось по более чем 170 магазинам Vans по всему миру". Выкупить партию и уничтожить ее, как предлагали некоторые пользователи, TTSWTRS не имеет возможности "из-за нехватки денег".

Извинения бренда через 1,5 года

"В прошлом мы совершали ошибки. В прошлом мы не выходили с коммуникацией и не объясняли позиции бренда, когда стоило. В прошлом мы делали то, о чем сожалеем в настоящем. И чего бы хотели избежать в будущем", – отметил бренд.

К тому же бренд добавил, что они сожалеют о том, что до полномасштабного вторжения они сотрудничали с российским рынком. Также они сожалеют, что имели в России партнеров, которые вели коммуникацию от имени бренда и позиционировали его как российский.

Такая позиция никогда не была позицией нашего бренда и не согласовывалась с нами. К сожалению, нашей большой ошибкой был недостаточный контроль процессов,

– добавил бренд.

Коллекция одежды с фондом семьи Примаченко

Телеграмм-канал "Культурная Прачечная" написал, что об осознании ошибок TTSWTRS заговорили, когда нужно пиарить новую коллекцию одежды, выпущенную совместно с Фондом семьи Марии Примаченко. В комментах эту коллаборацию восприняли как попытку отбелиться за счет наследия художницы.

В телеграмм-канале говорится, что "даже сейчас в киевских шоу-румах продолжают допродавать боди с русскими надписями".

Украинский бренд одежды TTSWTRS в честь своего 10-летия выпустил капсульную коллекцию одежды совместно с Фондом семьи Марии Примаченко. В коллекцию вошли все вещи из коллекции названные в честь картин, узоров или мест, с которыми связана Примаченко: "Черный зверь", "Весенние цветы", "Болотня", "Обезьянка гуляет", "Клеченок", "Полотенце", "Косы".