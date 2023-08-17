Вибачення та слова про усвідомлення помилок з’явилися на інстаграм-сторінці бренду TTSWTRS. Далі розповідаємо, за що саме вибачається бренд перед українцями.

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Що сталося у лютому 2022 року

Інстаграм-користувачка Валерія Цимбал шокувала аудиторією біркою на худі від українського бренду, на якому зазначено, що одяг відшивається в Росії. Користувачі були сильно обурені побаченим та писали бренду в особисті повідомлення в діректі, втім менеджери читали та нічого не відписували.

Текст публікації Валерії Цимбал:

"Одна річ шити в Україні, платити тут податки та продавати в Росії, але зробити виробництво в Росії та продавати в Україні, враховуючи що ми воюємо з цією країною 8 років – це дичина! Я написала бренду, чекала від них пояснень, розрад, визнання помилок. А отримала – ігнор! Нуль реакції.

Чому мода чи мистецтво не може бути поза політикою? Тому що ми сплачуємо гроші за наш вибір. Платимо гроші за річ, яка йде на підтримку російської армії, яка вбивала та продовжує вбивати наших людей. Йде на підтримку Росії. Тут не може бути між або "а якщо дуже хочеться", ми не можемо сісти попою на 2 стільці".



Бірка українського бренду TTSWTRS / Фото з Insagram Валерії Цимбал

Новий скандал у вересні 2022 року

Бренд вчергове вляпався у скандал, оскільки випустив кеди у колаборації з Vans, надписи яких були російською мовою. На двох моделях нанесені написи російською: "Голубых кровей", "Городская клиническая больница" та "Одобрено Vans".



Кеди з російськими надписами / Фото з DFT Magazine

Користувачі розкритикували бренд через таку колаборацію та використання російської мови. Тоді TTSWTRS пояснили, що робота над колекцією почалася у вересні 2019 року, коли вони "ще вели комунікацію російською мовою" і пообіцяли передати весь прибуток з продажу до фонду "Повернись живим".

В одному із коментарів бренд також зазначив, що не має можливості прибрати з продажу взуття, позаяк його виробили у січні 2022 року й "воно вже розійшлося по більш ніж 170 магазинах Vans по всьому світу". Викупити партію та знищити її, як пропонували деякі користувачі, TTSWTRS не має змоги "через брак грошей".

Вибачення бренду через 1,5 роки

"У минулому ми робили помилки. У минулому ми не виходили з комунікацією та не пояснювали позиції бренду, коли було варто. У минулому ми робили те, про що шкодуємо в теперішньому. І чого б хотіли уникнути в майбутньому", – зазначив бренд.

До того ж, бренд додав, що вони шкодують про те, що до повномасштабного вторгнення вони співпрацювали з російським ринком. Також вони шкодують, що мали в Росії партнерів, які вели комунікацію від імені бренду і позіціонували його як російський.

Така позиція не була ніколи позицією нашого бренду і не узгоджувалася з нами. На жаль, нашою великою помилкою був недостатній контроль процесів,

– додав бренд.

Колекція одягу з фондом сім’ї Примаченко

Телеграм-канал "Культурна Прачечна" написав, що про усвідомлення помилок TTSWTRS заговорили, коли потрібно піарити нову колекцію одягу, випущену спільно з Фондом родини Марії Примаченко. У коментах цю колаборацію сприйняли як спробу відбілитися за рахунок спадщини художниці.

У телеграм-каналі йдеться, що "навіть зараз у київських шоу-румах продовжують допродавати боді з написами російською".

Український бренд одягу TTSWTRS на честь свого 10-річчя випустив капсульну колекцію одягу спільно із Фондом родини Марії Примаченко. До колекції увійшли всі речі з колекції названі на честь картин, візерунків чи місць, з якими пов'язана Примаченко: "Чорний звір", "Весняні квіти", "Болотня", "Мавпочка гуляє", "Глечик", "Рушник", "Коси".