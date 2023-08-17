Український дизайнер Андре Тан представив нову колекцію рюкзаків для дітей та підлітків спільно із українським брендом YES.

Дивіться також Забудьте те, що було: Андре Тан назвав головні тренди осені 2023

За версією Андре Тана, рюкзаки, з якими діти ходять у школу, повинні бути не тільки стильними, а ще й функціональними та корисними.

Нова колекція модних та яскравих рюкзаків тематично складається з трьох частин. Перша створена під натхненням від епопеї «Зоряні війни», яку Андре Тан називає найголовнішими фільмами свого дитинства.

"Коли я був маленьким, це кіно спонукало мене мріяти, неабияк розвивало фантазію – ключову навичку, яка допомагала змінювати реальність, а потім стала у нагоді, коли я вступив на дизайнерську стежину. Чубакка – один з найулюбленіших персонажів "Зоряних війн" серед дітей, тому ми вирішили додати його пухнастий силует як декоративний елемент. А відбиток долоні на кожному з рюзаків – це такий символ дверей знань, що відкриваються наймолодшим українцям, коли вони приходять до школи", – розповів дизайнер.



Стильні рюкзаки для школярів / Фото з прес-служби Андре Тана

Друга частина колекції присвячена планеті Марс. "Марс – це абсолютно моя планета, і я впевнений, що вона буде першою, яку колонізує людство. А точніше, це вже буде справа рук наших дітей та дітей їхніх дітей", – додав дизайнер.



Стильні рюкзаки для школярів / Фото з прес-служби Андре Тана



Стильні рюкзаки для школярів / Фото з прес-служби Андре Тана

За допомогою третьої частини нової лінійки дизайнер планує заохочувати малечу до вивчення правил дорожнього руху та убезпечити їхне перебування на дорогах в цілому. Кожен з таких рюкзаків оснащений світловідбиваючими елементами, яка робить маленького школяра видимим для автомобілістів. По QR-коду, що міститься на рюкзаку, можна вивчати правила дорожнього руху.

Супербезпечні портфелі, я і з задоволенням подарую такий власній доньці. Дітей обов’язково треба вчити дорожнім правилам, тому ми намагались зробити вивчення цих правил більш адаптивним, сучасним і доступним,

– заявив Андре Тан.



Стильні рюкзаки для школярів / Фото з прес-служби Андре Тана