Варто звертати увагу на поєднання кольорів, фактури, а також особливості взуття, з яким будете поєднувати свої аутфіти. Детальніше про це розповідаємо далі.
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Монохром
У цьому сезоні актуальними будуть комплекти одягу в одному кольорі. Серед трендових – бордовий, бежевий, чорний, сірий або коричневий. Особливу увагу приділіть підбору відтінків, щоб вони гармонійно поєднувалися. Варто обирати у гардероб костюми-трійки, широкі штани та строгі жакети.
Монохром – тренд осені 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана
Повернення нульових
Широкі карго, кардигани з ґудзиками не втрачають актуальності вже кілька сезонів. Не стане винятком й осінь 2023. Однак цього сезону акцент зміститься на аксесуари 2000-х: футуристичні окуляри, ланцюжки, масивні прикраси, блискучі сумки.
Аксесуари 2000-х – тренд осені 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана
Фактурна шкіра
Цей матеріал майже щороку входить до головних трендів осені та зими, однак є певні нюанси. Цього року популярними будуть вироби зі штучної шкіри, яка імітує фактуру рептилій, або ж з вишивкою.
Фактурна шкіра – тренд осені 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана
Костюм у смужку
Таке вбрання є не лише ефектним елементом ділового образу, але й легко стилізується з іншими речами, підкреслює фігуру та пасує для будь-яких подій.
Костюм у смужку – тренд осені 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана
Високі чоботи
Цього сезону у тренді будуть високі чоботи до колін, які візуально подовжують силует та є практичними в носінні. І це взуття можна поєднувати як з романтичними образами, так і з зухвалими аутфітами.
Високі чоботи – тренд осені 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана