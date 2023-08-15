Следует обращать внимание на сочетание цветов, фактуры, а также особенности обуви, с которой будете совмещать свои аутфиты. Детальнее об этом рассказываем дальше.

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Монохром

В этом сезоне будут актуальны комплекты одежды в одном цвете. Среди трендовых – бордовый, бежевый, черный, серый или коричневый. Особое внимание уделите подбору оттенков, чтобы они гармонично сочетались. Следует выбирать в гардероб костюмы-тройки, широкие брюки и строгие жакеты.



Монохром – тренд осени 2023 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Возврат нулевых

Широкие карго, кардиганы с пуговицами не теряют актуальности уже несколько сезонов. Не станет исключением и осень 2023 года. Однако в этом сезоне акцент сместится на аксессуары 2000-х: футуристические очки, цепочки, массивные украшения, блестящие сумки.



Аксессуары 2000-х – тренд осени 2023 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Фактурная кожа

Этот материал почти каждый год входит в главные тренды осени и зимы, однако есть определенные нюансы. В этом году популярными будут изделия из искусственной кожи, имитирующей фактуру рептилий, или с вышивкой.



Фактурная кожа – тренд осени 2023 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Костюм в полоску

Такая одежда является не только эффектным элементом делового образа, но и легко стилизуется с другими вещами, подчеркивает фигуру и подходит для любых событий.



Костюм в полоску – тренд осени 2023 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Высокие сапоги

В этом сезоне в тренде будут высокие сапоги до колен, которые визуально удлиняют силуэт и практичны в ношении. И эту обувь можно совмещать как с романтическими образами, так и с дерзкими аутфитами.



Высокие сапоги – тренд осени 2023 / Фото с инстаграмма Андре Тана