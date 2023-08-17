Украинский дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию рюкзаков для детей и подростков, совместно с украинским брендом YES.

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По версии Андре Тана, рюкзаки, с которыми дети ходят в школу, должны быть не только стильными, но и функциональными и полезными.

Новая коллекция модных и ярких рюкзаков состоит из трех частей. Первая создана под вдохновением от эпопеи "Звездные войны", которую Андре Тан называет самыми главными фильмами своего детства.

"Когда я был маленьким, это кино побудило меня мечтать, изрядно развивало фантазию – ключевой навык, который помогал изменять реальность, а потом пригодился, когда я поступил на дизайнерскую тропу. Чубакка – один из самых любимых персонажей "Звездных войн" среди детей, поэтому мы решили придать его пушистый силуэт как декоративный элемент. А отпечаток ладони на каждом из рюзаков – это такой символ двери знаний, которые открываются самым молодым украинцам, когда они приходят в школу», – рассказал дизайнер.



Стильные рюкзаки для школьников / Фото из пресс-службы Андре Тана

Вторая часть коллекции посвящена планете Марс. "Марс – это абсолютно моя планета, и я уверен, что она будет первой колонизируемой человечеством. А точнее, это уже будет дело рук наших детей и детей их детей", – добавил дизайнер.



Стильные рюкзаки для школьников / Фото из пресс-службы Андре Тана



Стильные рюкзаки для школьников / Фото из пресс-службы Андре Тана

С помощью третьей части новой линейки дизайнер планирует поощрять малышей к изучению правил дорожного движения и обезопасить их пребывание на дорогах в целом. Каждый из таких рюкзаков оснащен светоотражающими элементами, делающими маленького школьника видимым для автомобилистов. По QR-коду, содержащемуся на рюкзаке, можно учить правила дорожного движения.

Супербезопасные портфели, я и с удовольствием подарю такой собственной дочери. Детей обязательно нужно учить дорожным правилам, поэтому мы пытались сделать изучение этих правил более адаптивным, современным и доступным.

– заявил Андре Тан.



Стильные рюкзаки для школьников / Фото из пресс-службы Андре Тана