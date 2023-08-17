Извинения и слова об осознании ошибок появились на инстаграм-странице бренда TTSWTRS. Далее рассказываем, за что извиняется бренд перед украинцами.

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Что произошло в феврале 2022 года

Инстаграм-пользователь Валерия Цымбал шокировала аудиторией биркой на худые от украинского бренда, на котором отмечено, что одежда отшивается в России. Пользователи были возмущены увиденным и писали бренду в личные сообщения в директе, впрочем менеджеры читали и ничего не отписывали.

Текст публикации Валерии Цымбал:

"Одна вещь шить в Украине, платить здесь налоги и продавать в России, но сделать производство в России и продавать в Украине, учитывая, что мы воюем с этой страной 8 лет – это дичь! Я написала бренду, ждала от них объяснений, утешение, признание ошибок. А получила – игнор! Ноль реакции.

Почему мода или искусство не может быть вне политики? Потому что мы платим деньги за наш выбор. Платим деньги за вещь, которая идет на поддержку российской армии, убивающей и продолжающей убивать наших людей. Идет в поддержку России. Здесь не может быть между или "а если очень хочется", мы не можем сесть попой на 2 стула".



Бирка украинского бренда TTSWTRS / Фото с Insagram Валерии Цымбал

Новый скандал в сентябре 2022 года

Бренд в очередной раз впал в скандал, поскольку выпустил кеды в коллаборации с Vans, надписи которых были на русском языке. На двух моделях нанесены надписи на русском языке: "Голубых кровей", "Городская клиническая больница" и "Одобрено Vans".



Кеды с русскими надписями / Фото из DFT Magazine

Пользователи раскритиковали бренд из-за такой коллаборации и использования русского языка. Тогда TTSWTRS объяснили, что работа над коллекцией началась в сентябре 2019 года, когда они "еще вели коммуникацию на русском языке" и пообещали передать всю прибыль по продаже до фонда "Вернись живым".

В одном из комментариев бренд также отметил, что не имеет возможности убрать с продажи обувь, поскольку его произвели в январе 2022 года и "оно уже разошлось по более чем 170 магазинам Vans по всему миру". Выкупить партию и уничтожить ее, как предлагали некоторые пользователи, TTSWTRS не имеет возможности "из-за нехватки денег".

Извинения бренда через 1,5 года

"В прошлом мы совершали ошибки. В прошлом мы не выходили с коммуникацией и не объясняли позиции бренда, когда стоило. В прошлом мы делали то, о чем сожалеем в настоящем. И чего бы хотели избежать в будущем", – отметил бренд.

К тому же бренд добавил, что они сожалеют о том, что до полномасштабного вторжения они сотрудничали с российским рынком. Также они сожалеют, что имели в России партнеров, которые вели коммуникацию от имени бренда и позиционировали его как российский.

Такая позиция никогда не была позицией нашего бренда и не согласовывалась с нами. К сожалению, нашей большой ошибкой был недостаточный контроль процессов,

– добавил бренд.

Коллекция одежды с фондом семьи Примаченко

Телеграмм-канал "Культурная Прачечная" написал, что об осознании ошибок TTSWTRS заговорили, когда нужно пиарить новую коллекцию одежды, выпущенную совместно с Фондом семьи Марии Примаченко. В комментах эту коллаборацию восприняли как попытку отбелиться за счет наследия художницы.

В телеграмм-канале говорится, что "даже сейчас в киевских шоу-румах продолжают допродавать боди с русскими надписями".

Украинский бренд одежды TTSWTRS в честь своего 10-летия выпустил капсульную коллекцию одежды совместно с Фондом семьи Марии Примаченко. В коллекцию вошли все вещи из коллекции названные в честь картин, узоров или мест, с которыми связана Примаченко: "Черный зверь", "Весенние цветы", "Болотня", "Обезьянка гуляет", "Клеченок", "Полотенце", "Косы".