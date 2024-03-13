Эти вещи могут стать глотком свежего воздуха в ваших образах. Если вам интересно, что будут надевать люди со всего мира, то посмотрите тенденции нарядов, которые уже набирают популярность.

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Кардиганы

Для многих эта скромная трикотажная вещь считается устаревшей, однако модницы таки добавляют кардиганы к джинсам, брюкам и юбкам. Последний элемент гардероба в 2024 году дизайнеры предлагают носить в тон с кардиганом, создавая монохромный аутфит.

Костюм-тройка

Если кто-то думал, что мода на жилетки уже прошла, то спешим вам сообщить, что дизайнеры еще больше показали костюмов-тройки в своих образах. Вместо рубашек теперь одевайте под низ жилетку, а чтобы создать много образов – распаровывайте все три части костюма и носите с разными вещами.

Черный цвет

Вам может показаться необычным тренд на черный цвет, однако он является классикой и №1 среди всех цветов, поэтому красный точно никогда не станет популярнее, чем базовый черный. В своих весенне-летних коллекциях дизайнеры показали беспрецедентное количество черного наряда. Вы никогда не ошибетесь, если выберете для себя любую одежду черного цвета.

Жакеты

Когда мы пройдем период пальто и тренчей, нам все равно придется чем-то дополнять свои футболки и майки. В таком случае всегда найдется место для жакета. Он может быть разных цветов или фасонов, но он точно должен найти место в вашем гардеробе.

Total Denim

Двойной деним (сверху и снизу) был довольно популярным в прошлом году, однако в 2024 году дизайнеры решили продолжить тенденцию на стилизацию джинсовой куртки с джинсами или юбками из денима. Также на верх вы можете одеть джинсовую рубашку. И не забывайте о еще одном интересном аксессуаре – джинсовую куртку.

Также в 2024 году к дениму присоединяется еще один интересный материал – кожа. Для весеннего сезона дизайнеры подготовили немало красивого наряда, поэтому советуем вам обратить на него внимание, а больше информации о стилизации, цветах и выборе кожаной одежды – читайте в нашем материале.