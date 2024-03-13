Ці речі можуть стати ковтком свіжого повітря у ваших образах. Якщо вам цікаво, що будуть вдягати люди зі всього світу, то перегляньте тенденції вбрання, які вже набирають популярності.

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Кардигани

Для багатьох ця скромна трикотажна річ вважається застарілою, однак модниці таки додають кардигани до джинсів, штанів та спідниць. Останній елемент гардероба у 2024 році дизайнери пропонують носити в тон з кардиганом, створюючи монохромний аутфіт.

Костюм-трійка

Якщо хтось думав, що мода на жилетки вже минула, то спішимо вам повідомити, що дизайнери ще більше показали костюмів-трійок у своїх образах. Замість сорочок тепер одягайте під низ жилетку, а щоб створити багато образів – розпаровуйте всі три частини костюма та носіть з різними речами.

Чорний колір

Вам може здатися незвичним тренд на чорний колір, однак він є класикою та №1 серед всіх кольорів, тож червоний точно ніколи не стане популярнішим, ніж базовий чорний. У своїх весняно-літніх колекціях дизайнери показали безпрецедентну кількість чорного вбрання. Ви ніколи не помилитеся, якщо оберете для себе будь-яке вбрання чорного кольору.

Жакети

Коли ми пройдемо період пальт і тренчів, нам все одно доведеться чимось доповнювати свої футболки та майки. У такому випадку завжди знайдеться місце для жакета. Він може бути різних кольорів чи фасонів, але він точно має знайти місце у вашому гардеробі.

Total Denim

Подвійний денім (зверху та знизу) був доволі популярним минулого року, однак у 2024 році дизайнери вирішили продовжити тенденцію на стилізацію джинсової куртки з джинсами чи спідницями з деніму. Також на верх ви можете одягнути джинсову сорочку. І не забувайте про ще один цікавий аксесуар – джинсову куртку.

Також у 2024 році до деніму приєднується ще один цікавий матеріал – шкіра. Для весняного сезону дизайнери підготували чимало красивого вбрання, тож радимо вам звернути на нього увагу, а більше інформації про стилізацію, кольори та вибір шкіряного одягу – читайте в нашому матеріалу.