Этой осенью в моде будут трикотажные платья с элементами старомодной бабушкиной вязки, кожаные платья и минималистичные образы длины макси.

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Кроме того, дизайнеры сделали акцент на женских силуэтах, добавив красивые корсетные платья, бельевой стиль и нотку романтики благодаря маленьким бантам.

Самые модные платья осени 2022

Длина макси

Новый сезон будет наполнен лаконичными силуэтами и элегантными фасонами. Пальта будут опоясаны поясами, талию очерчат корсеты, а длина макси вытеснит из нашего гардероба мини-платья.



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue

Кожа

Кожа стала излюбленным материалом дизайнеров в новом сезоне. Теперь кожаные платья станут настолько популярны, что одевать их можно даже на работу. Часто кожаные платья не только сексуальны, но и элегантны и стильны. Впрочем, короткие платья также остаются в тренде, но такие фасоны лучше одевать на вечеринку.



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue

Трикотаж

В этом сезоне обращайте внимание на платья из пушистого мохера с начесом, ангоры, кашемира и шерсти – именно они являются главными фаворитами осеннего сезона.



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue

Белый стиль

Осенью дизайнеры продемонстрировали в своих коллекциях шелковые будуарные платья, полупрозрачные комбинации на тоненьких бретельках и изделия с многочисленными блестками.



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue

Банты

Бантами будут окутаны осенью платья разных фасонов – от повседневных до вечерних образов.



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue

Корсетные платья

Осень – это не только вязаные свитера и кардиганы. В это время не только можно, но и нужно демонстрировать свою женственность. Именно поэтому бренды представили в своих коллекциях немало корсетных платьев, от которых просто невозможно отвести взгляд.



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue