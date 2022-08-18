Новый проект Андре Тана демонстрирует героизм украинской женщины во время войны.

Читайте также : Тренды осени 2022: что будет модно в новом сезоне

Героинями спецпроекта стали семь женщин, продолжающих удерживать на своих плечах критическую инфраструктуру страны в тылу, пока наши защитники защищают государство от захватчика на фронте.

Учительница младших классов, волонтер, работница ЖКХ, фельдшер-спасатель, работница полиции, психологиня, полковница ГСЧС – все они делают свое дело и работают на нашу общую победу, удивляя мужеством и стойкостью.



Кристина – старший лейтинант полиции / Фото из пресс-службы



Елена – учитель младших классов / Фото из пресс-службы



Оксана - фельдшер-спасатель / Фото из пресс-службы

Андре Тан и его команда устроили для избранных героинь один день из довоенной жизни. Придумали образы и мейкап, подчеркивающие их женственность и красоту, организовали прогулку по достопримечательностям столицы (Золотые ворота, Софийский собор, Андреевский спуск, Пейзажная аллея, Контрактовая площадь, Родина-мать) и пообщались с ними о том, как началась война и что началась война. и как они живут сейчас.



Светлана – заместитель начальника ЖКХ / Фото из пресс-службы



Светлана – полковник службы социальной защиты / Фото из пресс-службы



Иванна – психолог / Фото из пресс-службы

Целью проекта, как объясняет Андре Тан, было продемонстрировать, какие наши женщины красивы, нежны и хрупки, но в то же время чрезвычайно сильны – и продолжают работать наравне с мужчинами ради высшей цели и общего будущего.

Всем известно, что украинки – самые красивые женщины на планете. А после 24 февраля весь мир узнал, что мы еще и самая смелая нация, которая достойно отражает атаки так называемой "второй армии мира" и уверенно шагает к победе.

– отметил Андре Тан.

По его словам, в проекте "Война нет пола" ему хотелось продемонстрировать другой, "неочевидный фронт", который он лично видит каждый день: простых украинских женщин, их несгибаемость, ежедневный героизм, с которым они продолжают выходить на работу и тем самым делают возможным функционирование нашего государства в тылу».

Вот что рассказывает одна из героинь проекта – Кристина Прокопчук, старший лейтенант полиции: "Я проснулась, как и большинство украинцев, 24 февраля от взрыва, на телефон поступило сообщение о боевой тревоге и срочных сборах. Получила оружие и спецсредства, сначала обеспечивала безопасность на блокпостах" С 24 февраля, конечно, постоянно на работе и ни разу не покинула Киев. чувствую, как она укрепила наш коллектив и наше общество в целом. Все мы сейчас как одно целое, как один человек, вкладываемся в нашу победу и обязательно победим – я это точно знаю».

Социальный проект Андре Тана "Война не имеет пола": смотрите онлайн