Новий проєкт Андре Тана демонструє героїзм української жінки під час війни.

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Героїнями спецпроєкту стали сім жінок, які продовжують втримувати на своїх плечах критичну інфраструктуру країни в тилу, поки наші захисники боронять державу від загарбника на фронті.

Вчителька молодших класів, волонтерка, працівниця ЖКХ, фельдшер-рятувальник, працівниця поліції, психологиня, полковниця ДСНС – всі вони роблять свою справу та працюють на нашу спільну перемогу, дивуючи мужністю та стійкістю.



Христина – старший лейтинант поліції / Фото з прес-служби



Олена – вчитель молодших класів / Фото з прес-служби



Оксана – фельдшер-рятувальник / Фото з прес-служби

Андре Тан та його команда влаштували для обраних героїнь один день з довоєнного життя. Придумали образи та мейкап, що підкреслюють їхню жіночність та вроду, організували прогулянку визначними місцями столиці (Золоті ворота, Софійський собор, Андріївський узвіз, Пейзажна алея, Контрактова площа, Батьківщина-мати) та поспілкувались з ними про те, як почалась війна і що змінила та як вони живуть зараз.



Світлана – заступник начальника ЖКХ/ Фото з прес-служби



Світлана – полковник служби соціального захисту / Фото з прес-служби



Іванна – психолог / Фото з прес-служби

Метою проєкту, як пояснює Андре Тан, було продемонструвати, які наші жінки красиві, ніжні та тендінтні, але в той же час надзвичайно сильні – і продовжують працювати на рівні з чоловіками, заради вищої мети та спільного майбутнього.

Всім відомо, що українки – найкрасивіші жінки на планеті. А після 24 лютого увесь світ дізнався, що ми ще й найсміливіша нація, яка гідно відбиває атаки так званої "другої армії світу" і впевнено крокує до перемоги,

– зазначив Андре Тан.

За його словами, в проєкті «Війна не має статі» йому хотілося продемонструвати інший, "неочевидний фронт", який він особисто бачить кожного дня: простих українських жінок, їхню незламність, щоденний героїзм, з яким вони продовжують виходити на роботу і тим самим роблять можливим функціонування нашої держави в тилу».

Ось що розповідає одна з героїнь проєкту – Христина Прокопчук, старший лейтенант поліції: "Я прокинулась, як і більшість українців, 24 лютого від вибуху, на телефон надійшло повідомлення про бойову тривогу і термінові збори. Отримала зброю і спецзасоби, спочатку забезпечувала безпеку на блокпостах. З 24 лютого, звісно, постійно на роботі та ні разу не покинула Київ. Деколи було лячно, особливо на початку, коли надходило багато повідомлень про ДРГ в столиці. Але, не зважаючи на це, на тяжкий характер та перебіг самої війни, я відчуваю, як вона зміцнила наш колектив та наше суспільство в цілому. Всі ми зараз як одне ціле, як одна особа, вкладаємось у нашу перемогу і обов'язково переможемо – я це точно знаю".

Соціальний проєкт Андре Тана "Війна не має статі": дивіться онлайн