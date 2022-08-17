Цього року всі українці кардинально змінили свої пріоритети, тож гарне вбрання в багатьох вже не стоїть на першому місці, пише 24 канал. За майже шість місяців війни всього, чого нам найбільше хочеться – перемоги та зустрічі з нашими близькими та рідними, які захищають нашу країну на фронті.

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Та попри все, модна індустрія не стоїть на місці. У лютому та березні дизайнери презентували на всіх Тижнях моди вбрання для сезону осінь – зима 2022/23. 24 лютого дизайнери застали у Мілані перший день війни в Україні, тож навіть проводили свої покази в повній тиші на знак підтримки нашої країни та присвячували свої колекції Україні.

Якими були їхні колекції та що саме буде в моді восени 2022 року описала у своєму інстаграм-блозі українська стилістка Яна Платонова. Окрім головного трендового вбрання, вона також написала кілька важливих слів, які варто знати дівчатам, які слідкують за тенденціями.

За словами стилістки, подіум завжди гіперболізований, він має мало спільного з образами для життя, проте дуже красномовно ілюструє основні тенденції. Розуміючи їх суть і природу, можна вже предметно "пристосовувати до життя" і забирати в свої гардероби.

Я спеціально показую вам основні напрямки, тенденції, а вже з них можна вичленовувати окремі речі і тренди. Наприклад, загальну тенденцію на стиль панк можна розібрати на маленькі пазли, серед яких будуть картаті костюми, шипи і футболки з надписами. А з мілітарі можна взяти карго, нульові - це естетика корсетів, низької посадки і мікроспідниць,

– додала Яна Платонова.

Окрім того, вона додала, що вивчати колекції варто не лише заради того, щоб бути в курсі трендів, це також потужно тренує ваше око, оскільки ви вчитеся бачити і відчувати нові силуети – це основа будь-якого модного циклу.

Тренди осені 2022



Трендовий одяг на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендовий одяг на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендовий одяг на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендовий одяг на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендовий одяг на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендовий одяг на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендовий одяг на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендовий одяг на осінь 2022 / Фото з Instagram