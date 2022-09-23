Зазвичай наші зимові аутфіти складаються з базових речей – светра та джинсів чи штанів, пише 24 канал.

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Теплий светр забезпечить вам комфорт у носінні, а трендовий крій та колір допоможе трендово виглядати. Радимо зараз вам робити ставку на мінімалістичні та стримані светри, які не будуть "кидатися в око".

Светри з різдвяним принтом є досить милими, втім їхній термін носки досить короткий. Ви зможете його поносити в грудні та на початку січня, а далі він вже буде неактуальним.

Саме тому найкраще обирати светр на зиму в пастельних кольорах. Светр бежевого, пудрового, кремового та шоколадного відтінку ідеально доповнить ваші теплі лосини, джинси та штани. Трендову модель можна поєднати з шортами та спідницями.

Також не забувайте про трендовий светр у смужку. Вони досі залишаються актуальними. Можете обирати білий светр у чорну смужку, або ж чорний светр у білу смужку.

Серед бажаних светрів, які носять всі модниці – на змійці. Такі светри носять всі модниці світу – від Гейлі Бібер до Ельзи Госк.

Взимку важливо мати у своєму гардербі светри з горловиною, оскільки у них вам буде досить тепло і затишно.