Холодна пора року не повинна вам стати у заваді над створенням цікавих та стильних образів, пише 24 канал. Окрім красивого та якісного вбрання, радимо вам обрати взимку найнеобхідніші речі, які мають бути в гардеробі кожної дівчини.

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Дублянка

У зимовому сезоні дублянки активно фігурують з шубами з екохутра. Обирайте на зиму класичну дублянку-авіатор. Вони мають неабияку популярність, а різноманіття фасонів дозволяє підібрати бажаний варіант.



Трендові речі на зиму 2022-2023 / Фото з Pinterest

Пуховик

Пуховики – це чудовий варіант верхнього одягу на зиму. Цей елемент гардеробу досить легко поєднати з будь-якими штанами та взуттям. Якщо ви любите нейтральні кольори, то зверніть увагу на пуховики чорного, сірого, білого чи бежевого кольору. Якщо ж ви хочете зробити верхній одяг акцентним у своєму образі – робіть ставку на яскраві відтінки.



Трендові речі на зиму 2022-2023 / Фото з Instagram



Трендові речі на зиму 2022-2023 / Фото з Instagram

Светр

В’язаний светр з горловиною – мастхев на холодну осінь. Цей універсальний предмет гардероба буде доречним при будь-яких температурах. Також робіть ставку на кардигани, светри-поло, яскраві та з різдвяними принтами.



Трендові речі на зиму 2022-2023 / Фото з Pinterest



Трендові речі на зиму 2022-2023 / Фото з Pinterest

Чоботи

Обираючи зимове взуття, зверніть перш за все увагу на зручність, адже це є запорукою вдалого носіння в холодну пору року. Обирайте повсякденне зимове взуття на низькій підошві або з навіть з рельєфною підошвою, яка знизує ковзання.



Трендові речі на зиму 2022-2023 / Фото з Pinterest



Трендові речі на зиму 2022-2023 / Фото з Instagram

Шапка з шарфом

Обирайте на зиму вовняні або кашемірові шарфи кольорів, які вам найбільше до вподоби. Шарф не лише буде вас гріти, але й вдало доповнювати образ. А от шапка посідає провідну позицію серед аксесуарів взимку, адже зігріває голову від переохолодження.



Трендові речі на зиму 2022-2023 / Фото з Instagram