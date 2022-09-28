Все знакомы с базовым гардеробом вещей, пишет 24 канал. Это всегда белая рубашка, голубые джинсы, черный блейзер, сумка и белые кроссовки. Впрочем, любой образ не будет полноценным без аксессуаров, именно поэтому у каждой девушки должно быть несколько позиций, которые прекрасно впишутся в ее аутфит.

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Серьги-жемчужинки

Нежные серьги-жемчужинки удачно дополнят ваш кэжуальный или романтический образ. Они эстетически и минималистически выглядят, поэтому такая базовая вещь должна быть у каждой девушки.



Базовые аксессуары, которые должны быть у каждой девушки / Фото из Pinterest

Часы

Классические наручные часы – базовый аксессуар, который никогда не выйдет из моды. Часы металлического или золотого цвета станут отличным дополнением к офисному или расслабленному образу.



Базовые аксессуары, которые должны быть у каждой девушки / Фото из Pinterest

Цепочка

Цепочки разного размера и плетения не сдают своих позиций никогда. Выбирайте золотые или серебряные украшения, которые эффектно дополнят ваши блузы или водолазки с жакетом. Самая популярная плоская цепочка, которая на шее эфекно сгибается.



Базовые аксессуары, которые должны быть у каждой девушки / Фото из Pinterest