Всі знайомі з базовим гардеробом речей, пише 24 канал. Це завжди біла сорочка, блакитні джинси, чорний блейзер, сумка та білі кросівки. Втім будь-який образ не буде повноцінним без аксесуарів, саме тому в кожної дівчини мають бути кілька позицій, які чудово впишуться до її аутфіту.

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Сережки-перлинки

Ніжні сережки-перлинки вдало доповнять ваш кежуальний чи романтичний образ. Вони естетично та мінімалістично виглядають, тому така базова річ повинна бути в кожної дівчини.



Базові аксесуари, які мають бути в кожної дівчини / Фото з Pinterest

Годинник

Класичний наручний годинник – базовий аксесуар, який ніколи не вийде з моди. Годинник металевого або золотого кольору стане чудовим доповненням до офісного чи розслабленого образу.



Базові аксесуари, які мають бути в кожної дівчини / Фото з Pinterest

Ланцюжок

Ланцюжки різного розміру та плетіння не здають своїх позицій ніколи. Обирайте золоті чи срібні прикраси, які ефектно доповнять ваші блузи чи навіть водолазки з жакетом. Найпопулярнішим є плоский ланцюжок, який на шиї ефекно згинається.



Базові аксесуари, які мають бути в кожної дівчини / Фото з Pinterest