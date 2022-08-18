Цієї осені в моді будуть трикотажні сукні з елементами старомодного бабусиного в’язання, шкіряні плаття та мінімалістичні образи довжини максі.

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Окрім того, дизайнери зробили акцент на жіночих силуетах, додавши красиві корсетні сукні, білизняний стиль та нотку романтики завдяки маленьких бантів.

Наймодніші сукні осені 2022

Довжина максі

Новий сезон буде наповнений лаконічними силуетами та елегантними фасонами. Пальта будуть оперезані поясами, талію окреслять корсети, а довжина максі витіснить з нашого гардероба мінісукні.



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue

Шкіра

Шкіра стала улюбленим матеріалом дизайнерів у новому сезоні. Тепер шкіряні сукні стануть настільки популярними, що одягати їх можна навіть на роботу. Часто шкіряні сукні не лише сексуальні, але й досить елегантні та стильні. Втім короткі плаття також залишаються в тренді, але такі фасони краще одягати на вечірку.



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue

Трикотаж

Цього сезону звертайте увагу на сукні з пухнастого мохеру з начосом, ангори, кашеміру та вовни – саме вони є головними фаворитами осіннього сезону.



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue

Білизняний стиль

На осінь дизайнери продемонстрували у своїх колекціях шовкові будуарні сукні, напівпрозорі комбінації на тоненьких бретельках та вироби з численними лелітками.



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue

Банти

Бантами будуть оповиті восени сукні різних фасонів – від повсякденних до вечірніх образів.



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue

Корсетні сукні

Осінь – це не лише в’язані светри та кардигани. В цю пору не лише можна, але й треба демонструвати свою жіночність. Саме тому бренди представили у своїх колекціях чимало корсетних суконь, від яких просто неможливо відвести погляд.



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue