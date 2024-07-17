Начнем с вечной классики, которая не выходит из моды – костюмных широких брюк. Они выглядят сдержанно, строго и в некоторых случаях даже расслабленно. Все зависит от их стилизации. Для офиса и деловых встреч миксуйте брюки с рубашками и блузами, а на каждый день одевайте с топами, кроссовками, футболками и тому подобное.

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Невероятно красиво смотрятся такие брюки в монохромных образах, поэтому попробуйте создать этим летом такой интересный аутфит.



Актуальные брюки на лето 2024 / Фото Pinterest

Противоположностью этому элементу гардероба являются спортивные штаны, которые стали частью базового гардероба и уже давно отошли от спортзала. Девушки носят такие брюки повсюду, поскольку они комфортные, поэтому в них хорошо находиться во время путешествия или долгой поездки.



Стильные брюки на лето 2024 / Фото Pinterest

Также в моде в этом сезоне пижамные брюки в полоску или клетку. Их очень любят европейские модницы и активно сочетают с базовым верхом и любой обувью – от сандалий до кроссовок.



Модные брюки на лето 2024 / Фото Pinterest

Кроме того, в этом году в моду вернулись брюки капри, о которых мы уже все давно забыли. Не все еще готовы интегрировать эту вещь в свой гардероб. Но если хотите поэкспериментировать, выбирайте капри в базовых цветах, сочетайте с приталенным верхом и довершайте босоножками или слингбэками. Будьте осторожны с этим фасоном брюк, потому что визуально они могут резать ноги и рост.



Стильные брюки на лето 2024 / Фото Pinterest

А еще самым популярным трендом лета 2024 является белая юбка, особенно в стиле 50-х годов. Эта юбка является универсальным элементом гардероба и имеет впечатляющий диапазон комбинаторики для стилизации. С чем ее носить читайте в нашем материале.