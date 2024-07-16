Время проведенное у водоема больше всего спасает в сильную жару, а отдых на море подарит калейдоскоп незабываемых впечатлений. Девушкам просто необходимо добавить в гардероб стильный купальник, чтобы чувствовать себя на все 100.

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Проанализировав фотографии самых модных девушек в инстаграме, можно легко определить, какие же фасоны и цвета преобладают в этом сезоне.

Цветочные мотивы

В летнее время цветы не сдают своих позиций, поэтому кроме одежды еще активно применяются на купальниках. Девушки выбирают для себя модели с массивными цветочными элементами или нежными цветочными узорами.

Минималистичные черно-белые

Такой купальник – один из главных трендов этого года. Черный бра с бикини и белой кантовкой или наоборот белые модели с черными деталями – хит сезона. Купальники в таком стиле отсылаются к эстетике Old money и создают элегантный образ. Дополняйте такие изделия соломенной шляпой или плетеной сумкой и у вас получится невероятный аутфит.

Яркие

Базовые оттенки всегда будут в моде. Вы не ошибетесь никогда, если выберете молочный, черный или коричневый изделие, впрочем летом хочется добавлять яркости, поэтому для того, чтобы выделиться – одевайте персиковые, розовые, красные или желтые оттенки.

Если хотите добавить немного экстравагантности и хищности своим образом – делайте ставку на купальники в принт зебры или леопарда, которые в этом году не сходят с модных радаров.