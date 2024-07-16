Антитрендовые вещи до сих пор можно приобрести на скидках, поскольку часто магазины распродают старые коллекции, однако советуем избегать таких покупок, если не хотите выглядеть нелепо, пишет Fashion 24.

Интересно Антитрендовые вещи на лето 2024: от чего окончательно надо отказаться

Существует множество модных альтернатив, в которых вы будете выглядеть стильно, красиво и уместно. Чтобы ваша одежда в сочетании с другими элементами гардероба не выглядела смешно и неудачно, не сочетайте ее с нарядами из нашей подборки.

Ромпер

Такой наряд был актуален более 10 лет назад. Лучше эту вещь вообще не покупать, а выбирать взамен комплект с шортами и рубашкой. Можете делать ставку на рубашку на длинный рукав или короткий, а на низ выбирать шорты или брюки. Именно такие изделия сейчас в моде. Они стильные и функциональные, потому что их можно распаривать и носить отдельно.



Антитрендовая одежда на лето 2024 / Фото Pinterest

Платье с несколькими цветами

Несколько цветов разъединенных горизонтально не только деформируют визуально фигуру, но и вообще выглядят несколько странно. Такие платья могут добавить несколько лишних сантиметров. Вместо этого обращайте внимание на шелковые платья или платья с драпировкой.



Оодежда на лето 2024, которая больше не в моде / Фото Pinterest

Комбинезон в горошек

Яркий комбинезон да еще и горошек – абсолютный антитренд сезона. Этот наряд за считанные минуты испортит ваш образ, поэтому лучше выберите для себя корсет и брюки одного цвета, чем такой комбинезон.



Антитрендовая одежда на лето 2024 / Фото Pinterest

Советуем избегать летом, особенно в жару, вещей из полиэстера, которые являются настоящим ужасом для нашего тела. Делайте ставку на легкие, летние материалы, такие как лен, жатый хлопок или шелк. Именно эти материалы "дышат", а тело не будет преть.