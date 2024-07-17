Почнемо з вічної класики, яка не виходить з моди – костюмних широких штанів. Вони виглядають стримано, строго та в деяких випадках навіть розслаблено. Все залежить від їхньої стилізації. Для офісу та ділових зустрічей міксуйте штани з сорочками та блузами, а на щодень одягайте з топами, кросівками, футболками тощо.

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Неймовірно красиво виглядають такі штани в монохромних образах, тож спробуйте створити цього літа такий цікавий аутфіт.



Актуальні штани на літо 2024 / Фото Pinterest

Протилежністю цьому елементу гардероба є спортивні штани, які стали частиною базового гардероба та вже давно відійшли від спортзалу. Дівчата носять такі штани повсюди, оскільки вони комфортні, тож у них добре перебувати під час подорожі чи довгої поїздки.



Стильні штани на літо 2024 / Фото Pinterest

Також в моді цього сезону піжамні штани у смужку чи клітинку. Їх дуже люблять європейські модниці та активно поєднують з базовим верхом та будь-яким взуттям – від сандалів до кросівок.



Модні штани на літо 2024 / Фото Pinterest

Окрім того, цього року в моду повернулися штани капрі, про які ми вже всі давно забули. Не всі ще готові інтегрувати цю річ у свій гардероб. Та якщо хочете поекспериментувати, обирайте капрі в базових кольорах, поєднуйте з приталеним верхом та довершуйте босоніжками чи слінгбеками. Будьте обережними з цим фасоном штанів, бо візуально вони можуть різати ноги та зріст.



Стильні штани на літо 2024 / Фото Pinterest

А ще найпопулярнішим трендом літа 2024 є біла спідниця, особливо в стилі 50-х років. Ця спідниця є універсальним елементом гардероба та має вражаючий діапазон комбінаторики для стилізації. З чим її носити читайте в нашому матеріалі.