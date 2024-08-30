Исполнительница появилась в ролике в соблазнительном наряде от отечественного бренда. Поэтому, фаны остались очарованы не только ее мощным вокалом, но и незаурядной грацией.

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В клипе Тина Кароль продемонстрировала изящную фигуру в красном ромпере ARABESQUE RUBEDO от украинского бренда ÓDA. Этот укороченный комбинезон с байкерскими шортами и вырезом на животе сделан из эластичного бифлекса.

Для справки! Ткань бифлекс – это трикотажный синтетический материал, который разработан таким образом, чтобы плотно прилегать к телу, улучшая силуэт, не ограничивая при этом свободу движений.

На сайте ÓDA стоимость ромпера составляет 3 200 гривен.



Ромпер из клипа Тины Кароль / Скриншот с сайта ÓDA

К своему аутфиту исполнительница добавила бежевые босоножки для танцев. К тому же для съемок Тине сделали нюдовый макияж и аккуратную прическу.

Накануне исполнительница поделилась фотографиями с новой фотосессии. На кадрах Кароль позировала в черном мини-платье на тонких бретелях с глубоким декольте, что подчеркнуло ее фигуру. Чтобы дополнить свой образ, знаменитость выбрала изящные черные босоножки на тонких ремешках.