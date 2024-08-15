Звезда украинского шоу-бизнеса обожает фотосессии и примерки на себе интересного образа. На этот раз Тина решила продемонстрировать своей 2-миллионной аудитории базовый образ, который состоит из платья и босоножек. Как всегда, на кадрах она выглядела безупречно.

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Роскошный образ Тины Кароль

Тина Кароль надела черное платье в длине мини на тонких бретельках, которое имело глубокий разрез в зоне декольте и подчеркивало ее пышные формы. Исполнительница решила дополнить образ черными босоножками на тонких завязках, которые добавили аутфиту еще большей сексуальности.

В последнее время Тина предстает перед поклонниками в разных образах, поэтому на этот раз решила отказаться от своей традиционной прически. Она выпрямила волосы и зачесала их спереди, закрепив сзади крабиком.

Визажистка подчеркнула взгляд певицы черными стрелками и довершила макияж благодаря бордовой помаде.

Чем особенное черное платье

Платье длины мини черного цвета стало культовым элементом женского гардероба. Оно универсальное, элегантное и подходит всем. На протяжении многих десятилетий платье остается модным и популярным среди всех женщин.

Платье можно одеть на праздник, на работу или вечеринку. Переменным остается только обувь и аксессуары. Черное платье с кроссовками подойдет для прогулки, а уже черное платье с босоножками для официального выхода.

Маленькое черное платье стало "вечным" благодаря Коко Шанель, которая предложила носить его в 1920-х годах. По словам дизайнера, черный цвет делает одежду универсальной в любой ситуации.