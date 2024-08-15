Зірка українського шоу-бізнесу обожнює фотосесії та примірки на собі цікавого образу. Цього разу Тіна вирішила продемонструвати своїй 2-мільйонній аудиторії базовий образ, який складається з сукні та босоніжок. Як завжди, на кадрах вона виглядала бездоганно.

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Розкішний образ Тіни Кароль

Тіна Кароль одягнула чорне плаття в довжині міні на тонких бретельках, яке мало глибокий розріз у зоні декольте та підкреслювало її пишні форми. Виконавиця вирішила доповнити образ чорними босоніжками на тонких зав’язках, які додали аутфіту ще більшої сексуальності.

Останнім часом Тіна постає перед шанувальниками в різних образах, тож цього разу вирішила відмовитися від своєї традиційної зачіски. Вона випрямила волосся та зачесала його спереду, закріпивши ззаду крабиком.

Візажистка підкреслила погляд співачки чорними стрілками та довершила макіяж завдяки бордовій помаді.

Чим особлива чорна сукня

Плаття довжини міні чорного кольору стало культовим елементом жіночого гардероба. Воно універсальне, елегантне та підходить усім. Впродовж багатьох десятиліть сукня залишається модною та популярною серед всіх жінок.

Плаття можна одягнути на свято, на роботу чи вечірку. Змінним залишається лише взуття та аксесуари. Чорна сукня з кросівками підійде для прогулянки, а вже чорне плаття з босоніжками для офіційного виходу.

Маленька чорна сукня стала "вічною" завдяки Коко Шанель, яка запропонувала носити її у 1920-х роках. За словами дизайнерки, чорний колір робить одяг універсальним в будь-якій ситуації.