Виконавиця з'явилася у ролику в спокусливому вбранні від вітчизняного бренду. Відтак, фани залишились зачаровані не лише її потужним вокалом, але й неабиякою грацією.

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У кліпі Тіна Кароль продемонструвала витончену фігуру в червоному ромпері ARABESQUE RUBEDO від українського бренду ÓDA. Цей укорочений комбінезон з байкерськими шортами та вирізом на животі зроблений з еластичного біфлексу.

Для довідки! Тканина біфлекс – це трикотажний синтетичний матеріал, який розроблений таким чином, щоб щільно прилягати до тіла, покращуючи силует, не обмежуючи при цьому свободу рухів.

На сайті ÓDA вартість ромпера складає 3 200 гривень.



Ромпер з кліпу Тіни Кароль / Скриншот з сайту ÓDA

До свого аутфіту виконавиця додала бежеві босоніжки для танців. До того ж для зйомок Тіні зробили нюдовий макіяж та акуратну зачіску.

Напередодні виконавиця поділилася світлинами з нової фотосесії. На кадрах Кароль позувала в чорній мінісукні на тонких бретелях з глибоким декольте, що підкреслило її фігуру. Щоб доповнити свій образ, знаменитість обрала витончені чорні босоніжки на тонких ремінцях.