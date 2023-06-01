Фото в дерзком наряде исполнительница сделала по случаю Дня Киева, который отмечали 28 мая.

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Стильный look Тины Кароль

Артистка обнародовала несколько дерзких фото, которые сделала под открытым небом. На фотографиях Кароль изображена в черном костюме, состоящем из трендовых штанов палаццо, жилета и жакета. Главной изюминкой образа стала подкладка жакета – белого цвета с черной надписью Kyiv. Также такой наряд удачно подчеркнул соблазнительную талию исполнительницы.

Волосы Тина уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в нюдовых оттенках с акцентом на губах.



Тина Кароль в черном костюме / Фото с инстаграмма певицы



Тина Кароль в черном костюме / Фото с инстаграмма певицы