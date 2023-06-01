Такой аутфит хорошо подчеркнул фигуру Решетник. Так как наступило лето, то теперь Кристина демонстрирует 277-тысячной аудитории подписчиков стильные и комфортные повседневные образы, которые сможет повторить каждая девушка.

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Летний look Кристины Решетник

На фотографии жена известного ведущего изображена в футболке oversize цвета фуксии с цветочным принтом. Соединила такой верх с белыми обжатыми брюками. Из обуви на этот раз выбрала черно-белые кеды.

Среди аксессуаров образ Кристины дополнили брендовые солнцезащитные очки. Волосы она собрала в низкий хвост, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Такой look отлично подойдет для работы в офисе или летней прогулки.

Проснулась утром и подумала: "Как мало нам для счастья надо – просто выспаться". Ценим то, на что раньше и внимания не обращали,

– написала Решетник под фото.



Летний образ Кристины Решетник / Фото из инстаграмма женщины