Беременность – это особый период жизни женщины, пишет 24 Канал. Кроме изменений в будущем, которие ожидают мамочку, в период беременности женщина должна обеспечить малышу комфорт. А в этом поможет удобная одежда, которая не будет утруждать живот.

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Раньше женщины выбирали на период беременности трикотажные платья и спортивные костюмы, в которых было удобно находиться хоть целый день. Такой наряд до сих пор остается актуальным, впрочем модные инфлюэнсеры начали на своем примере доказывать, что выглядеть красиво можно даже с немалым животиком.

Даже на последнем триместре беременности мировые модницы демонстрируют немалой аудитории, как стильно одеваться и оставаться привлекательной. Они одевают красивые платья, длинные юбки и рубашки, демонстрируя свой беременный животик.

Будущие мамочки теперь умеют дать фору своими безупречными выходами. Украинская инфлюэнсерша Таня Парфильева примеряет трикотажные платья и длинные невесомые платья, которые не отягощают живот. Саша Бо также надевает трикотажные платья, в которых чувствует себя не только красиво, но и комфортно.

Скандинавская стритстайл звезда Перниль Тейсбек обнажает беременный живот и одевает свободные рубашки, джинсовые куртки и широкие брюки.

Еще одна скандинавская модница Мария Крагман также примеряет роскошные платья, подчеркивающие беременность, но и позволяющие чувствовать себя в них комфортно.