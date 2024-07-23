В полупрозрачном платье с вырезами: Тина Кароль удивила роскошным образом во время концерта

Во Львове, Тина Кароль вместе с SHUMEI впервые вживую представила совместную песню "Звони". Образ артистки во время выступления не оставил никого равнодушным.

Новый трек певцов раскрывает историю сложных романтических отношений, полных тоски и эмоциональной зависимости. Вместе с композицией исполнители выпустили клип, концепция которого позволяет зрителям заглянуть за кулисы творческого процесса.

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Безупречный образ Тины Кароль

На сцене львовского комплекса отдыха Тина предстала в длинном черном платье, которое удачно подчеркнуло стройную фигуру певицы. Наряд был полупрозрачный, с вырезами по бокам и на ноге, что позволяло Кароль свободно двигаться и обеспечило комфорт на сцене. Платье исполнительницы также полностью открыло спину Тины.

Волосы певица закрутила, сделав нежные локоны. Впрочем, свой образ Кароль решила не дополнять украшениями, а лишь накрасилась, использовав свою известную красную помаду.

Появление Тины в непревзойденном образе вызвало восторг у поклонников. Они отметили стиль артистки и ее красоту. Впрочем, некоторые пользователи считают look Кароль слишком откровенным.

"Нежная Тина";

"Очень крутое платье. Современное. И ничего она не обнаженная";

"Вы очень красивая, нежная, платье красивое";

"Дизайнер перестарался со стараниями";

"Вроде бы поёт неплохо, но зачем такие открытые наряды".

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