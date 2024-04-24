Тина Кароль любит удивлять своих поклонников фотографиями с фотосессий, впрочем не забывает показывать свои будничные образы. На своей странице в инстаграме знаменитость опубликовала несколько кадров в красивом наряде.

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Образ Тины Кароль

Певица надела белую футболку с надписью от украинского бренда Katelab, который шьет базовые футболки с гербом для президента Украины. К верху она подобрала темно-синие джинсы длиной до щиколотки.

Сверху исполнительница надела укороченный тренч светло-графитового оттенка. Интересно, что такие тренчкоты сейчас крайне редко носят. Инфлюенсеры и модницы выбирают длинные варианты или кожаные тренчи в карамельных или бордовых цветах.

Укороченную верхнюю одежду Тина также выбрала от украинского бренда BlastOutStudio. Свой look исполнительница завершила черными лоферами и белыми носками.

Новые фотографии звезда украинского шоу-бизнеса сделала в переходе на Кловской улице. По ее словам, это место очень аутентичное, не меняется сквозь годы.

Здесь все о гармонии и аутентичность сквозь годы. Единственный такой в мире. Очень атмосферный. "Каждый вздох, сердце сводит от весенней красоты Киева", – добавила певица.

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