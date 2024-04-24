Николас пообщался с военным бригады "Азов". Мужчина отметил, что служит в 6 батальоне 12 бригады. Во время съемки видеоролика, защитник был полностью укомплектован, поэтому рассказал цены своего снаряжения.

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Оказывается сумма образа довольно высокая. Амуниция военному обошлась в 6,5 тысяч долларов (более 250 тысяч гривен). Впрочем его "образ" дешевле, чем главного государственного инспектора Львовской таможни Юлии Дриги, который захейтели в сети, поскольку женщина ежемесячно зарабатывала всего 15 тысяч гривен.

Сколько стоит образ военного

Шлем военнослужащего стоит – 25 тысяч гривен, наушники Sordin – 15 тысяч гривен, плитоноски по 15 и 25 тысяч гривен. Защитник имел с собой автомат, который назвал "домашним оружием" и отметил, что он стоит 60 тысяч гривен.

Кевлар военного "Азова" стоит – 2 тысячи гривен, перчатки тоже стоят – 2 тысячи гривен, защита паха – 4 тысячи гривен, а пояс вместе с баллистической вставкой – 9,5 тысячи гривен.

За обувь Belleville военный отдал 12 тысяч гривен, штаны – 6,5 тысячи гривен, наколенники – 1,5 тысячи гривен. Тепловизор стоит 60 тысяч гривен, панамка – 1000 гривен, а вот куртку защитник заказывал через байеров от бренда Level 7 за 16 тысяч гривен. А вот часы – подарок бывшей.

Боец отметил, что приобрел амуницию самостоятельно, хотя руководители бригады выдают военным все, что им нужно. И по его словам, бойцы заинтересованы в том, чтобы купить себе то, в чем им будет комфортно.

Как в сети отреагировали на видеоролик с военным

"Не гучами и прадами едиными. Хороший, искренний парень, пусть ангел хранитель оберегает";

"Николас, это лучшее видео, которое могло бы быть!";

"Этот look значительно милее сердцу украиночки , чем луивитоны всякие. Настоящий образ настоящего мужчины";

"Это лучший выпуск который я видела. Наши ребята все такие красивые и мужественные!";

"Самый крутой Look. Воину большое уважение и благодарность".

Что известно о скандале с Юлией Дрыгой

Главный государственный инспектор отдела складского учета Львовской таможни Юлия Дрыга похвасталась брендированной одеждой, стоимость которой достигает 8 тысяч долларов.

Ее раскритиковали в сети, а через час после публикации видеоролика на странице в Николаса Кармы, инспектора уволили с должности.

Впоследствии женщина отметила, что вещи не являются настолько дорогими, как она назвала, потому что часы Cartier - это копия, а сумка Louis Vuitton – старая коллекция.