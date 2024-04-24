По ее словам, определенная категория нарядов способна испортить любой образ. В шутку стилистка отметила, что даже сумка Chanel не поможет исправить ситуацию.

Читайте также 3 вещи, которые делают образ дешевым: лучше их не надевайте

Антитрендовые вещи

Джинсовая рубашка

Если в вашем гардеробе присутствует рубашка легкого денима, которая выглядит не совсем привлекательно, стоит ее утилизировать. Джинсовая рубашка должна быть плотной и хорошо держать форму.

Спортивный костюм

Для того, чтобы выглядеть современно, все спортивные элементы должны сидеть свободно. Это не касается леггинсов или майки. Важно, чтобы костюм не был устаревшим, а был в виде джоггеров или худи, которые сейчас актуальны.

Подстреленные брюки

Такие брюки не только визуально укорачивают ноги, но и странно выглядят. Стилистка говорит, что такую длину можно компенсировать другими приемами, но образ стильнее не получится. Выбирайте длину чуть выше щиколоток.

Куцые жакеты

Забывайте о таких жакетах и больше их не надевайте, иначе вы перенесетесь в далекое прошлое. Вместо этого выберите свободные жакеты или размер оверсайз.

Белая футболка

Эта вещь является базовой, поэтому должна хорошо держать форму и не просвечиваться. Футболка не должна быть с укороченным рукавом и короткой. Рукава должны быть свободные, удлиненные, а материал плотным и качественным.

Проверяйте время от времени материалы или публикации стилистов, чтобы понимать, какие вещи уже вышли из моды. Оказывается, что только какая-то одна единица наряда может полностью испортить ваш образ, каким бы стильным или трендовым он ни был.