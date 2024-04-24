За її словами, певна категорія вбрання здатна зіпсувати будь-який образ. Жартома стилістка зазначила, що навіть сумка Chanel не допоможе виправити ситуацію.

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Антитрендові речі

Джинсова сорочка

Якщо у вашому гардеробі присутня сорочка легкого деніму, яка виглядає не зовсім привабливо, варто її утилізувати. Джинсова сорочка має бути щільною і добре тримати форму.

Спортивний костюм

Для того, щоб виглядати сучасно, всі спортивні елементи повинні сидіти вільно. Це не стосується легінсів чи майки. Важливо, щоб костюм не був застарілим, а був у вигляді джогерів чи худі, які зараз є актуальними.

Підстрілені штани

Такі штани не лише візуально вкорочують ноги, але й дивно виглядають. Стилістка каже, що таку довжину можна компенсувати іншими прийомами, але образ стильнішим не вийде. Вибирайте довжину трохи вище щиколоток.

Куці жакети

Забувайте про такі жакети та більше їх не одягайте, інакше ви перенесетеся у далеке минуле. Натомість оберіть вільні жакети або розмір оверсайз.

Біла футболка

Ця річ є базовою, тому повинна добре тримати форму та не просвічуватися. Футболка не має бути з вкороченим рукавом та куцою. Рукави мають бути вільні, подовжені, а матеріал цупким та якісним.

Перевіряйте час від часу матеріали чи публікації стилістів, щоб розуміти, які речі вже вийшли з моди. Виявляється, що лише якась одна одиниця вбрання може повністю зіпсувати ваш образ, яким би стильним чи трендовим він не був.