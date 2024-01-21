Тина Кароль очаровала образом в длинном платье с разрезами: красивые фото
Источник:Тина Король
Певица Тина Кароль в очередной раз удивила поклонников безупречным образом. В фотостудии исполнительница позировала в роскошном платье от одного из люксовых брендов.
Тина Кароль не перестает удивлять своих поклонников каждый раз новыми фотографиями из фотосессий. Знаменитость опубликовала целую серию черно-белых кадров, на которых она позировала в эффектном виде.
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Исполнительница приобрела платье от магазина с разнообразными нарядами от известных мировых брендов Helen Marlen. Тина выбрала черное платье, прекрасно повторяющее силуэт, оно подчеркивало все изгибы и талию.
Особенностью этого платья являются разрезы с двух сторон со шнуровками, придающие платью особой сексуальности. Платье на бретельках имеет большой разрез в зоне декольте и вставку из полупрозрачной ткани в зоне живота.Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.
Аутфит певицы дополнили черные лакированные туфли на каблуке. Тина создала минималистичный образ, не додавая никаких украшений. Она сделала макияж в очень нежных тонах, который смог подчеркнуть ее естественную красоту.
Исполнительница вложила волосы в легкие волны. На кадрах Тина всегда любит улыбаться и излучать счастье, впрочем, на этих фотографиях знаменитость была довольно сдержанной в проявлении своих чувств.
Новые фотографии уже успели захватить поклонников, поэтому они написали много приятных комментариев:
- "Вот как не восхищаться Тиной? Просто несравнима";
- "Очень, очень красивая! Как же вам подходит длина волос";
- "Ну просто богиня";
- "Нежность этих фото зашкаливает";
- "Невероятная".