Тина Кароль очаровала образом в длинном платье с разрезами: красивые фото

Певица Тина Кароль в очередной раз удивила поклонников безупречным образом. В фотостудии исполнительница позировала в роскошном платье от одного из люксовых брендов.

Тина Кароль не перестает удивлять своих поклонников каждый раз новыми фотографиями из фотосессий. Знаменитость опубликовала целую серию черно-белых кадров, на которых она позировала в эффектном виде.

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Исполнительница приобрела платье от магазина с разнообразными нарядами от известных мировых брендов Helen Marlen. Тина выбрала черное платье, прекрасно повторяющее силуэт, оно подчеркивало все изгибы и талию.

Особенностью этого платья являются разрезы с двух сторон со шнуровками, придающие платью особой сексуальности. Платье на бретельках имеет большой разрез в зоне декольте и вставку из полупрозрачной ткани в зоне живота.

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Аутфит певицы дополнили черные лакированные туфли на каблуке. Тина создала минималистичный образ, не додавая никаких украшений. Она сделала макияж в очень нежных тонах, который смог подчеркнуть ее естественную красоту.

Исполнительница вложила волосы в легкие волны. На кадрах Тина всегда любит улыбаться и излучать счастье, впрочем, на этих фотографиях знаменитость была довольно сдержанной в проявлении своих чувств.

Новые фотографии уже успели захватить поклонников, поэтому они написали много приятных комментариев: