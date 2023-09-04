Свитер обязательно вам понадобится для холодных и дождливых дней, пишет 24 Канал. Украинские бренды часто обновляют свои коллекции, поэтому представляют только те изделия, которые действительно актуальны и трендовы.

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Этой осенью советуем обращать внимание на яркие красные свитера и свитшоты, белые и молочные свитера с горловиной и полосатые свитера, которые до сих пор остаются актуальными.

Также не забывайте о ярких цветах, которые добавляют удачной изюминки образам. А вот классические свитера станут отличным дополнением к вашему базовому гардеробу.

Хлопковый свитер – мастхев осеннего сезона. Если вы следили за модными брендами, то могли заметить, как дизайнеры сделали главными в своих коллекциях вещи, которые можно смело отнести к классике и базе. Выбирайте в этом сезоне свободный крой и базовый оттенок.

С таким свитером вы сможете создать немало образов, особенно красиво они будут смотреться в одном тоне с брюками или юбкой, поскольку монохром осенью 2023 станет довольно актуальным.

Сочетайте свитера с любыми элементами гардероба – брюками-палаццо, джинсами, лосинами, короткими или длинными юбками. Модный свитер – это незаменимая вещь в нашем гардеробе в холодное время года, добавьте к своей осенней капсуле несколько новых моделей.

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