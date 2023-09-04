Светр неодмінно вам знадобиться для холодних та дощових днів, пише 24 Канал. Українські бренди часто оновлюють свої колекції, тож представляють лише ті вироби, які дійсно є актуальними і трендовими.

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Цієї осені радимо вам звертати увагу на яскраві червоні светри та світшоти, білі та молочні светри з горловиною та смугасті светри, які досі залишаються актуальними.

Також не забувайте про яскраві кольори, які додають вдалої родзинки образам. А от класичні светри стануть чудовим доповненням до вашого базового гардероба.

Бавовняний светр – мастхев осіннього сезону. Якщо ви слідкували за модними брендами, то могли помітити, як дизайнери зробили головними у своїх колекціях речі, які сміливо можна віднести до класики та бази. Обирайте цього сезону вільний крій та базовий відтінок.

З таким светром ви зможете створити чимало образів, особливо красиво вони будуть виглядати в одному тоні зі штанами чи спідницею, оскільки монохром восени 2023 році стане доволі актуальним.

Поєднуйте светри з будь-якими елементами гардероба – штанами-палаццо, джинсами, лосинами, спідницями короткими чи довгими. Модний светр – це незамінна річ у нашому гардеробі в холодну пору року, тож додайте до своєї осінньої капсули кілька нових моделей.

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